Tsonga dit jaar niet meer in actie

Tolhoek geniet van succes Jum­bo-Vis­ma in Tour; hij was er graag onderdeel van geweest

15 september TIGNES - Zelf rijdt hij deze periode ook continue in de bergen, maar niet tijdens de Tour de France. Antwan Tolhoek is in Tignes op trainingskamp, ter voorbereiding op de Ronde van Italië. ,,Natuurlijk was ik nu graag onderdeel van het succes geweest”, bekent hij. ,,Maar in de Giro kunnen we ook mooie prestaties behalen.”