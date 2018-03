Tsoerenko sterkste bij WTA-toernooi in Acapulco

Het was voor de Zwitserse nummer 183 van de wereld de eerste keer dat ze in de finale van een WTA-toernooi stond. Acht keer eerder in haar carrière strandde ze in de halve finale. Ze leek in de tweede set op weg naar de overwinning, maar bij een stand van 4-2 begon ze verkrampt te spelen.



De Oekraïense moest in de eerste set een medische behandeling ondergaan, ze leek last te hebben van de warmte en moeite te hebben met haar ademhaling, maar kon na behandeling verder spelen. Ook de Zwitserse was niet geheel fit. Ze moest zich na het verlies in de tiebreak laten behandelen.



Ook de mannen spelen deze week in Acapulco. Later op zondag spelen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Argentijn Juan-Martin Del Potro de finale.