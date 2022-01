Tsjechische tennisster eist compensatie na vertrek uit quarantainehotel: ‘Heb het nog niet verwerkt’

Volgens Voracova, de nummer 82 van de wereld in het dubbelspel, zal het bedrag dat ze verlangt “niet klein zijn”. ,,Het vliegticket alleen al kostte 2500 euro en mijn coach reisde met mij mee. En dan heb je het verder nog over de trainingen, de hotels en het potentiële prijzengeld. Ik hoop dat Tennis Australia het onder ogen zal zien en dat we geen juridische stappen hoeven te ondernemen”, aldus de Tsjechische.

Voracova verbleef in hetzelfde hotel als Novak Djokovic. Waar de Serviër de zaak liet voorkomen, besloot Voracova afgelopen weekend huiswaarts te keren. Bij haar terugkomst in Praag zei Voracova even klaar te zijn met de tennissport. ,,Ik denk even niet aan tennis. Ik lig er nog steeds wakker van en ik heb het nog niet verwerkt. Ik ben uitgeput”, zei ze.

Voracova, niet in het bezit van een geldig vaccinatiebewijs, was al enkele dagen in Australië toen haar visum plots ongeldig werd verklaard. ,,Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer”, liet ze eerder in de week optekenen.

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat Voracova Australië op eigen initiatief had verlaten.

Bekijk onze tennisvideo’s.