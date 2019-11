Tsitsipas wint ATP Finals na kraker tegen Thiem

Tsitsipas is met zijn 21 jaar de jongste winnaar van de ATP Finals sinds Lleyton Hewitt in Sydney in 2001. De afgelopen twee jaar werden de ATP Finals gewonnen door Grigor Dimitrov en Alexander Zverev. Het was voor Tsitsipas alweer zijn 33ste tiebreak van dit jaar, een record in het mannentennis. Tsitsipas beleefde begin dit jaar zijn grote doorbraak op de Australian Open, waar hij pas in de halve finale kon worden gestopt door Rafael Nadal. Op Roland Garros en Wimbledon kwam het Griekse toptalent tot de vierde ronde. Vorig jaar won Tsitsipas nog de Next Generation ATP Finals, door toen in Milaan in de finale te winnen van Alex de Minaur.



Tsitsipas won gisteren in de halve met 6-3, 6-4 van Roger Federer. Thiem was gisteren in de halve finale te sterk voor Alexander Zverev: 7-6, 5-3.