Tsitsipas via Zverev naar finale in Peking

Het is al de derde keer op een rij dat Tsitsipas Zverev de baas is. Zverev stond in de eerste set met 3-1 voor, maar de Duitser verloor vervolgens vier games op een rij. Hij sloeg zijn racket kapot, brak wel terug, maar moest de zege uiteindelijk toch aan de nummer 3 van de plaatsingslijst laten.



De 21-jarige Tsitsipas maakt in Peking een eind aan een tegenvallende periode. Op de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati won hij geen partij en op de US Open bleef hij in de eerste ronde steken. Tsitsipas pakte dit jaar al de titel in Marseille en Estoril en verloor de finale in Dubai en Madrid.



Thiem was eerder op de dag in een spannende driesetter de meerdere van de Rus Karen Chatsjanov: 2-6, 7-6 (5), 7-5.