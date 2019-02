Tsitsipas maakt in Marseille wel favorietenrol waar

DERDE DIVISIE ZATERDAG/VIDEO Swingend Hoek legt in Sneek beslag op twee­de-periodeti­tel

17:06 SNEEK – Dankzij een klinkende overwinning op ONS Sneek legde Hoek zaterdagmiddag beslag op de tweede-periodetitel in de derde divisie. Ruim acht maanden nadat de ploeg promoveerde vanuit de hoofdklasse, weet het dat het na het reguliere seizoen opnieuw mag strijden om promotie, deze keer naar de tweede divisie. Er is ook nog een kans dat het die play-offs niet hoeft te spelen, want na de 1-5-zege in Friesland blijft de ploeg ook nog steeds een titelkandidaat.