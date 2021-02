Tsitsipas knikkert Nadal uit Australian Open na bloedstollende vijfsetter

Nadal begon erg sterk aan het duel, bepaalde het tempo en gunde Tsitsipas in de eerste drie sets geen enkel breakpoint. De nummer 2 van de wereld leek een overtuigende zege te gaan boeken, maar na de tiebreak van de derde set - waarin Nadal het twee keer met een smash liet afweten - kantelde het duel. Tsitsipas nam het initiatief over en drukte Nadal steeds verder in de verdediging. De Spanjaard wist steeds minder goed achter de ballen te komen en Tsitsipas wist zijn servicegames steeds eenvoudiger te winnen.

Bij 5-5 in de vijfde set leverde de zichtbaar vermoeide Nadal met een slordige game zijn service in. Na ruim vier uur benutte Tsitsipas, na nog een breakpoint overleefd te hebben, zijn derde wedstrijdpunt.



,,Na de tweede set zat ik in een diep dal’’, biechtte de dolblije Tsitsipas na afloop op voor de camera. ,,Toen ik de derde set won, gaf dat hoop. Ik ben heel blij dat ik kalm bleef. Het was erg moeilijk, want ik was aan het lijden. Maar het maakt me enorm trots dat ik zo kan vechten en het nooit opgeef. Deze overwinning is echt heel erg lekker.’’

In de halve eindstrijd neemt Tsitsipas het vrijdag op tegen de Rus Daniil Medvedev, die eerder op de dag zijn landgenoot Andrej Roeblev in drie sets de baas was. In 2019 reikte de nummer 6 van de wereld ook tot de laatste vier in Melbourne. Hij wacht nog op zijn eerste finale op een grand slam.

De 34-jarige Nadal had in Melbourne zijn 21e grandslamtitel kunnen veroveren, een record. De nummer 2 van de wereld blijft samen met Roger Federer op 20 titels staan. Novak Djokovic staat op 17.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © REUTERS