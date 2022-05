Tsitsipas heeft vier uur nodig om taaie Tsjech Kolar van zich af te schudden

Tsisipas, als vierde geplaatst in Parijs, had in de tiebreak van de vierde set vier setpoints tegen en kon zich al bijna gaan opmaken voor een lange vijfsetter, net als in de eerste ronde tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Maar hij wist de setpoints van de Tsjechische nummer 134 van de wereldranglijst weg te werken en sloeg zelf wel toe. De partij duurde vier uur en negen minuten.



Eerder op de dag wist Daniil Medvedev zich wel in straight sets te verzekeren van een plek bij de laatste 32. De Rus was de Serviër Laslo Djere met 6-3 6-4 6-3 de baas. Medvedev werd wel drie keer gebroken op het Court Philippe Chatrier, maar daar stelde hij zeven breaks tegenover.