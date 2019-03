Tsitsipas en Koolhof gaan vaker samen dubbelen

LIVE LIVE Steve Schalkwijk zet Goes op een 1-0-voorsprong tegen Hercules

14:23 GOES - Goes wil vanmiddag een overwinning aan de streak van drie toevoegen in de derde divisie. Op sportpark Het Schenge komt Hercules uit Utrecht op bezoek. Die ploeg staat op de veertiende plaats. Het is de eerste keer dat de ploegen elkaar dit seizoen treffen. Volg het duel hier live. De aftrap is om 14.30 uur.