Trotse Rojer en Tecau in US Open-finale tegen López en López

Noah de Wild (17) 'stalkt' zich naar Londense rugby-academy

10:54 KORTGENE - Noah de Wild (17) jaagt letterlijk zijn droom achterna. De Zeeuwse rugbyer wilde ooit in zijn leven zijn sport in Engeland te beoefenen. Maar waarom niet nu hij nog jong is? Hij trok zo’n drie weken geleden de stoute schoenen aan en mailde naar de academy van London Scottish. Enkele mailtjes en heel veel telefoontjes later kreeg hij zondag het verlossende antwoord: hij is meer dan welkom op de Athletic Ground in Richmond.