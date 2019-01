Trainer voor 5 maanden geschorst na bizarre kopstoot

Corné de Koning uit Goes prikt vorkje met Rico Verhoeven en Esmee Visser

28 januari DEN HAAG - Goesenaar Corné de Koning verkeerde maandag in goed gezelschap: in Den Haag lunchte hij met tal van andere Nederlandse wereldkampioenen in 2018. De pararoeier pakte zelf tweemaal goud op het WK in Plovdiv.