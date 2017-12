Trainer Nottingham Forest vlak voor jaarwisseling ontslagen

De 55-jarige Engelsman wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de club in de Championship, het op een na hoogste niveau in Engeland. Nottingham verloor zaterdag met 1-0 van Sunderland en zakte daardoor naar de veertiende plaats. ,,Ik wil de spelers bedanken voor het harde werk en de inspanningen sinds ik hier ben'', aldus Warburton in een officiële verklaring. ,,Het team is duidelijk verbeterd sinds we degradatie aan het einde van het vorige seizoen nipt hebben weten te voorkomen.''



Gary Brazil is aangesteld als interim-trainer. Nottingham speelt maandag de uitwedstrijd tegen nummer vijf Leeds United.