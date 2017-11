Torpedo Kutaisi krijgt in kampioensduel in 93ste minuut penalty tegen

Denneboom terug in het oranje (van Kruisland): Wiki­pe­dia-pa­gi­na meteen aangepast

15:20 Romano Denneboom mocht zich in het verleden één keer het oranje shirt van het Nederlands elftal hijsen en speelt sindsdien ook samen met de oud-internationals. Afgelopen zondag schitterde hij wederom in het oranje, maar dan in dat van tweedeklasser SC Kruisland.