Toro Rosso is Pollo Rosso, Levchenko kan het nog

Erwin Mesu in Team Vangnet

18 oktober MIDDELBURG - Erwin Mesu, de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht van 2015, heeft dit jaar geen ploeg kunnen vinden. De Middelburgse marathonschaatser zit nu noodgedwongen bij Team Vangnet. ,,En dat klinkt misschien nog mooier dan het is, want het is helemaal geen team”, vertelt hij daags voor de seizoensstart in Amsterdam . ,,Het is slechts een oplossing voor rijders die nergens terecht konden.”