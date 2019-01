Topvoetballers doneren geld om zoektocht naar vermiste Sala te hervatten

Swift slaat na de pauze als vanouds toe en blijft in het spoor van de koplopers

10:34 MIDDELBURG - Om mee te blijven doen in de top van overgangsklasse D moesten de korfballers van Swift winnen van KVS, dat de Middelburgers op de hielen zat. In die opzet slaagde de ploeg pas in de tweede helft, waarin KVS de scoringsdrift van Gijs Gillissen en co onderging.