Toptalent Andreescu bij laatste acht in New York

Andreescu is de eerste Canadese sinds Patricia Hy-Boulais in 1992 die bij de laatste acht op de US Open zit. De als vijftiende geplaatste tiener gaat met Elise Mertens strijden om een plek in de halve finales. De Belgische nummer 25 van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Amerikaanse Kristie Ahn die met een wildcard mocht meedoen in New York (6-1 6-1).