Topfavorieten sneuvelen al snel in ATP-toernooi van Doha

De Canadese nummer 4 van de plaatsingslijst deelde voorafgaand aan het toernooi samen met reekshoofd Stan Wawrinka, Andrei Roeblev en Tsonga de favorietenstatus. Bij een 5-4 stand in de openingsset kreeg Raonic nog de kans om de set binnen te slepen, maar uiteindelijk sloeg de talentvolle Fransman in de tiebreak zijn slag. Een set later plaatste Raonic bij een 6-5 stand de tot dan toe enige break van de wedstrijd, maar leverde hij prompt een game later zijn servicebeurt weer in. Het eindigde in 6-7 (4) en 6-7 (4).



Tsonga was in zijn eerste partij van 2020 niet opgewassen tegen Kecmanovic. De Fransman slaagde er niet in om drie setpunten te benutten en verloor de eerste set met 7-6 (9). In de tweede set gaf Tsonga zich na een vroege break snel gewonnen: 6-1.



In de kwartfinales neemt Wawrinka het op tegen Aljaz Bedene, treft Moutet de in Qatar woonachtige Spanjaard Fernando Verdasco en treedt Kecmanovic aan tegen Marton Fucsovics. De laatste kwartfinalepartij gaat tussen Roeblev en Pierre-Hugues Herbert.