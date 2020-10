Topfavoriet Dodgers zonder gepasseerde Jansen hard onderuit, homerun Albies

MLBIs de rol van Kenley Jansen bij de Los Angeles Dodgers uitgespeeld? Manager Dave Robert had de Oranje-international vannacht in elk geval niet nodig in de eerste wedstrijd van de finale van de National League tegen de Atlanta Braves. Zonder de gepasseerde closer ging de topfavoriet hard onderuit: 1-5.

Bij een 1-1 stand in de negende inning was Jansen bij de Dodgers normaal gesproken op de heuvel gekomen in Arlington, waar voor het eerst dit honkbalseizoen weer toeschouwers (10.700) welkom waren. Maar de 33-jarige Antilliaan is even geen zekerheidje meer bij de sterrenploeg uit LA. Jansen gooit zijn fastball minder hard dan voorheen en gaf afgelopen week tegen San Diego Padres bijna een zekere zege nog uit handen.

,,Ik ben erg gevoelig voor wat hij heeft bereikt op het honkbalveld, als closer en als meervourdig All-Star, maar we moeten ook in realtime kijken en doen wat het beste is voor de Dodgers‘’, sprak Roberts onlangs veelzeggend over Jansen.

Volledig scherm Ozzie Albies. © AFP

De vervangers van Jansen deden het vannacht niet veel beter. Zowel Blake Treinen en Jake McGeen kregen tegen de Braves twee runs om hun oren. De laatste twee punten werden binnengeslagen door Jansens landgenoot Ozzie Albies, die met zijn 2-run homerun een groot aandeel had in de overwinning waarmee zijn ploeg een verrassende 1-0 voorsprong heeft genomen in de best-of-sevenseries.

American League

In de finale van de American League versloegen de Tampa Bay Rays de Houston Astros met 4-2 en namen daarmee een 2-0 voorsprong in wedstrijden. Grote man bij de Rays was Manuel Margot, die in de eerste inning een 3-run homerun sloeg en met gevaar voor eigen leven in de tweede inning een score van de Astros voorkwam.

De winnaars van beide best-of-sevenseries ontmoeten elkaar in de World Series.