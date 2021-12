Topfavoriet Botic van de Zandschulp slaat zich naar finale van NK tennis

Middagses­sie: Chris Landman naar huis, tweede negendar­ter van WK darts een feit

De tweede ronde is voor Chris Landman het eindstation geworden op het WK darts. De Gelderse qualifier was niet opgewassen tegen de ervaren Engelsman Ian White. De nummer 27 van de plaatsingslijst was met 3-1 te sterk voor Landman.

17:55