Top van de tenniswereld heeft zich ingeschreven voor Australian Open

Manfred de Kok wil bijdragen aan missie van KNLTB

23 december UTRECHT - Op de algemene ledenvergadering van de KNLTB is Manfred de Kok benoemd tot bestuurslid juridische zaken. De 48-jarige geboren Goesenaar tenniste in de jeugd bij ‘t Halve Maantje (tegenwoordig De Goese Maan) en TSI (Tennis en Sport Centrum Schelde International). Zowel bij de junioren als de senioren wist hij zich tot Zeeuws kampioen te kronen. In 1990 verruilde hij Zeeland voor Groningen, om daar te gaan studeren. Tegenwoordig woont hij in Utrecht, waar hij als hoofd juridische zaken en advocaat werkzaam is.