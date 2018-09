Tomic wint na ruim drie jaar weer een toernooi

Van de Ven strijdvaar­dig na mislopen WK-titel: 'Die titel komt nog wel'

12:21 IMOLA – Nancy van de Ven is er niet in geslaagd om wereldkampioen te worden. Net als in 2016 moest de Vlissingse motorcrossster zich tevreden stellen met een tweede plaats in de eindstand van het WK. Tijdens de tweede manche van de Grand Prix van Italië had ze zondag enkele plaatsen voor de Italiaanse Kiara Fontanesi moeten eindigen, maar dat lukte niet. Fontanesi won namelijk, terwijl Van de Ven tweede werd.