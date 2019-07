Tomic pikt boete op Wimbledon niet

Tomic verloor in 58 minuten van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 6-2 6-1 6-4. Het was de kortste partij op het heilige gras in Londen bij de mannen in 15 jaar.

Na afloop legde de toernooidirectie Tomic de maximale boete op, gelijk aan zijn "prijzengeld" voor deelname aan de eerste ronde. Volgens de wedstrijdleiding had de 26-jarige Australiër zich onprofessioneel gedragen. Met andere woorden: hij was alleen op de baan verschenen om snel wat geld te verdienen. Tomic bestrijdt dat.



,,Ik voelde me gewoon niet goed. Sorry dat ik onwel was", liet Tomic een tikje cynisch weten. ,,Ik had geen enkele kans tegen Tsonga, die geweldig serveerde. Bovendien heb ik niet drie keer met 6-0 verloren. Daarom wil ik beroep aantekenen.”