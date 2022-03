Tom de Bonte kan het nog steeds op de Zeeuwse velden en laat met wereldgoal zelfs tegenstander genieten

Foto’s | Koning, Mark Rutte en Thomas Bach zwaaien iconen Sven Kramer en Ireen Wüst uit

Ireen Wüst en Sven Kramer hebben bij hun afscheid van de schaatssport hun eigen bocht gekregen in Thialf. Die werden onthuld tijdens een speciale afscheidsceremonie in een volgepakte schaatstempel in Heerenveen. Daarna reden beide schaatsers nog een ereronde. Bekijk hier de mooiste foto's van een schitterende avond in Heerenveen.

