Tolhoek loopt EK-finale mis, maar strijdt nog om ticket voor WK in India

Met video Shapovalov stuurt titelverde­di­ger Nadal naar huis, Djokovic wel door in Rome

Rafael Nadal moet accepteren dat zijn lichaam niet altijd meer doet wat de tennisvedette wil. “Ik leef elke dag met een blessure en dat is soms moeilijk te accepteren”, zei de Spanjaard na zijn nederlaag tegen de Canadees Denis Shapovalov in de achtste finales van het masterstoernooi in Rome.

0:28