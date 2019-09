Tokio 2020 nog vraagteken voor Federer

,,Ik weet echt nog niet of ik er naartoe ga”, zei Federer nadat hij ten koste van de Belg David Goffin de kwartfinales had bereikt. ,,Met mijn team en mijn familie moet ik nog bedenken wat mijn ideale programma is volgend jaar.”



De 38-jarige Federer nam vier keer aan de Spelen deel. In Peking 2008 won hij samen met Stan Wawrinka het goud in het dubbeltoernooi. In 2012 verloor hij in Londen de finale in het enkelspel van de Schot Andy Murray. ,,Het is onnodig te zeggen dat ik bijzondere herinneringen heb aan de Olympische Spelen. Ik heb er mijn vrouw ontmoet, de vlag gedragen, zilver en goud gepakt. We zullen zien of ik nog een keer ga.”