Toernooidirecteur Krajicek: ‘Federer weet wel dat hij welkom is’

Door Rik Spekenbrink



De nieuwe plek op de kalender lekte begin deze maand al uit. Toch weet ‘Rotterdam’ pas sinds gisteravond definitief waar het aan toe is. Dat komt doordat er nog lang onzekerheid was over het Masterstoernooi van Miami, zegt Richard Krajicek, sinds 2004 toernooidirecteur van het ABN Amro-toernooi. Als het toernooi in Florida niet door was gegaan, had het er alsnog allemaal anders uit kunnen zien.

De week van 1 maart wordt er dus getennist in Ahoy. Nog altijd geldt dat twee zaken ervoor kunnen zorgen dat het toernooi alsnog niet doorgaat: een internationaal reisverbod, of een ‘nee’ van de overheid. Aan de organisatie zelf zal het niet liggen, stelt Krajicek. Een eventuele editie zonder publiek is ook geen dealbreaker. ,,Als het moet, dan moet het. Eén keer kunnen we dat opvangen. Maar we gaan vooralsnog uit van het scenario dat we in september opstelden, met 3000 tot 3500 bezoekers per dag. Dat is nu moeilijk voorstelbaar. Maar afschalen is makkelijker dan opschalen.”

ATP-kalender januari t/m maart

Week 4 jan: Delray Beach / Antalya / Australian Open kwalificatie*

Week 11 jan: Delray Beach / Antalya / Australian Open kwalificatie*

Week 18 jan: Quarantaine Melbourne

Week 25 jan: Quarantaine Melbourne

Week 1 feb: ATP Cup / Melbourne (2x ATP 250-toernooi)

Week 8 feb: Australian Open

Week 15 feb: Australian Open

Week 22 feb: Montpellier / Cordoba

Week 1 mrt: Rotterdam / Buenos Aires

Week 8 mrt: Marseille / Santiago / Doha

Week 15 mrt: Dubai / Acapulco

Week 22 mrt: Miami (vanaf 24 maart)

Week 29 mrt: Miami

* De kwalificatie voor de Australian Open wordt voor de mannen van 10 tot en met 13 januari afgewerkt in Doha

Gevraagd naar de voor- en nadelen van het uitstel van drie weken, komt de voormalig Wimbledon-kampioen eigenlijk vooral tot voordelen. ,,Hoe langer je weg bent van de lockdown, hoe beter, want dan groeit de kans dat er met publiek gespeeld kan worden. We zitten nog steeds in de tweede week na de Australian Open, ook gunstig. En door het wegvallen van het Masterstoernooi in Indian Wells is er ook na ons toernooi meer ruimte.” En nadelen? ,,Heel corona is een nadeel.”

Quote We moeten budgetair goed inventari­se­ren wat mogelijk is Richard Krajicek Omdat er door de pandemie in Ahoy de komende maanden geen evenementen plaatsvinden, kon de toernooiorganisatie zich flexibel opstellen richting de spelersvakbond ATP. ,,Daar waren ze sowieso blij met ons. Ze hebben evenementen nodig. Players need jobs.”



In de week na de Australian Open zijn er nu ATP-toernooien in Montpellier en Cordoba. De week erop wordt tegelijk met Rotterdam in Buenos Aires gespeeld.

Nu de datum vastligt, kan Krajicek gaan werken aan het deelnemersveld. Alleen de Russische nummer 4 van de wereld Daniil Medvedev en het Italiaanse talent Jannik Sinner liggen vast, zij hadden doorlopende contracten. De kans is aannemelijk dat de nodige topspelers in Rotterdam willen spelen, nu er minder toernooien op de kalender prijken. ,,Maar we moeten budgetair wel goed inventariseren wat er mogelijk is. Er komen nu geen 115 of 120 duizend man, alles is anders. Maar ik denk dat behoorlijk veel spelers zich zullen inschrijven.” Zo kan het zijn dat de 48ste editie bijzonder sterk bezet gaat zijn, maar dat de tennisfans het toernooi op tv moeten volgen. ,,Dat kan gebeuren. Het is een apart jaar.”

En, de vraag die Krajicek altijd krijgt: bestaat er een kans dat Roger Federer komt? Toen vorige week bekend werd dat hij de Australian Open (aanvang 8 februari) overslaat, werd door fans meteen gefilosofeerd dat hij het tennisjaar dan kan openen in Ahoy. De Zwitser komt graag naar de Maasstad, hij deed negen keer mee en won het toernooi in 2005, 2012 en 2018. ,,Maar hij speelt ook graag in Dubai. En na Rotterdam is het nu Doha en Dubai. Die keuze kan Federer ook maken”, denkt Krajicek hardop. ,,En sowieso: als hij nu al weet dat 8 februari te vroeg komt, hoe kan hij dan weten dat hij 1 maart wel haalt? Ook al is best of three sets iets anders dan best of five, zoals op een grand slam.”

Krajicek heeft nog geen contact gezocht met Federers manager. ,,Federer weet wel dat hij hier altijd welkom is. Meestal wacht je bij de grote drie tot de manager zelf contact opneemt om aan te geven dat ze willen spelen. Maar ik kan er voor de zekerheid een mailtje uitgooien.”

Federer en Nadal herkozen in spelersraad ATP Roger Federer en Rafael Nadal zijn herkozen in de spelersraad van de ATP. De nieuwe termijn van de twee veelvoudige grandslamkampioenen loopt nu tot de zomer van 2022. Datzelfde geldt voor tennissers Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, John Millman, Kevin Anderson en Bruno Soares. Pablo Andujar en Marcus Daniell zijn nieuw in de spelersraad en Gilles Simon keert er juist weer in terug.



Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, zit niet in de spelersraad. De Serviër trok zich eerder terug omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.