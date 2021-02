Toernooibaas twijfelt niet: ‘Australian Open gaat door’

De Australian Open begint als gepland komende maandag. Dat zei directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne, ondanks dat onder anderen 160 tennissers opnieuw in quarantaine zijn gegaan nadat een medewerker van een spelershotel besmet bleek met het coronavirus.

De voorbereidingstoernooien in aanloop naar het toernooi worden vrijdag hervat, zei Tiley. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland. ,,We hebben het volste vertrouwen dat de Australian Open doorgaat”, vertelde hij verslaggevers in Melbourne.

In totaal zijn uit voorzorg alle spelers, coaches, officials en stafleden die verbleven in het bewuste hotel in quarantaine gegaan. Het betreft in totaal 507 mensen. Zij ondergaan vanavond allemaal een coronatest. Als die negatief uitvalt, mogen de tennissers weer het hotel uit om te trainen.

,,Ik verwacht dat iedereen negatief zal testen en dat het toernooi volgens plan maandag kan beginnen. En als we dit allemaal nog een keer moeten doen, dan doen we dat. We hebben drieënhalve week om te tennissen, dus ik zie geen reden om nu het schema aan te passen", aldus Tiley.

De aanloop naar de Australian Open stond vanwege de coronapandemie in het teken van quarantaine. Alle deelnemers die het land inkwamen moesten eerst twee weken in quarantaine. Zij moesten op hun hotelkamer blijven en mochten 5 uur per dag eruit om te trainen. Voor 72 spelers gold die trainingsuitzondering niet, omdat zij op vluchten hadden gezeten met mensen die bij aankomst positief testten op Covid-19. Aan die periode van quarantaine kwam afgelopen weekend een einde.