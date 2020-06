Toen de scheidsrechters niet zagen dat deze bal over de lijn was

De Zeeuwse sporters hebben ernaar gesmacht: op 1 juli mogen ze eindelijk naar binnen

26 juni VLISSINGEN - De tafeltennissers van TTC Middelburg kijken ernaar uit om vanaf 1 juli – woensdag – weer binnen te mogen sporten. ,,We hebben er de afgelopen maanden naar gesmacht”, zegt voorzitter Alwin van de Kop. ,,Buiten tafeltennissen is slechts voor de fun. Binnen spelen is het echte werk. Dat is bijna niet met elkaar te vergelijken.”