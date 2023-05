Toch nog een Nederlandse op Roland Garros

Rus kwam in de eerste set op een 2-0 achterstand, maar boog die om naar een voorsprong. In de tweede set brak ze bij een stand van 2-2 door de service van haar Japanse opponente. Op 5-4 serveerde Rus voor de wedstrijd, maar Uchijima trok de stand gelijk. In de tiebreak maakte Rus het toch af.

De beste tennisster van Nederland greep in april als nummer 107 van de wereldranglijst net naast een directe plek in het hoofdschema. Vorig jaar was de Westlandse wel rechtstreeks geplaatst op haar favoriete ondergrond, maar verloor ze in de eerste ronde van de Kazachse Elena Rybakina. Rus behaalde in 2012 de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.