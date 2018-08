Titelverdedigster Stephens met moeite naar derde ronde

Titelverdedigster Sloane Stephens heeft met de nodige moeite de derde ronde gehaald van het US Open in New York. De Amerikaanse tennisster versloeg Anhelina Kalinina na 2 uur en 3 kwartier in drie sets: 4-6 7-5 6-2. De 21-jarige speelster uit Oekraïne is de nummer 134 van de wereldranglijst. Ze had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema.