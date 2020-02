Titelverdedigster Bertens begint in Sint-Petersburg met simpele zege

Pattinama-Kerkhove heeft in tweede ronde geen comeback in huis

15:57 CAÏRO - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ITF100-toernooi in Caïro. De Oekraïense Lesia Tsurenko was in de Egyptische hoofdstad in twee sets te sterk.