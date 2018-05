Titelverdedigers opnieuw op gras in Rosmalen

De Vlieger wil in stijl afscheid nemen bij Goes

7:00 GOES - Voor het eerst in haar ruim 120-jarige bestaan is Goes halvefinalist in de districtsbeker. De zondag-hoofdklasser is dinsdagavond de torenhoge favoriet tegen tweedeklasser Cluzona. ,,Wij moéten winnen”, realiseert Remon de Vlieger (25) zich. ,,Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken.”