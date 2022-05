Titelverdediger Rafael Nadal moeiteloos naar achtste finale in Rome: ‘Zal beter moeten spelen’

Titelverdediger Rafael Nadal heeft zich ten koste van de Amerikaan John Isner geplaatst voor de achtste finales van het masterstoernooi in Rome. Het werd in iets meer dan een uur en een kwartier 6-3 6-1 voor de Spaanse tennisser, die in de derde ronde de Canadees Denis Shapovalov treft.

,,Ik zal beter moeten spelen dan ik vandaag deed, maar dit is een mooie overwinning na er een tijdje uit te zijn geweest”, zei Nadal, die weer op de weg terug is na een ribblessure. ,,Morgen is er weer een nieuwe kans tegen een van de beste spelers van de wereld.”

Vorige week werd Nadal in de achtste finales van het masterstoernooi in Madrid nog uitgeschakeld door zijn landgenoot Carlos Alcaraz. De 19-jarige revelatie meldde zich vanwege een enkelblessure af voor het toernooi in Rome. Hij richt zich volledig op Roland Garros. De 35-jarige Nadal won het toernooi van Rome al tien keer. Vorig jaar versloeg hij in de finale de Serviër Novak Djokovic.

Volledig scherm Alexander Zverev. © ANP / EPA

Eerder plaatste Alexander Zverev, de mondiale nummer 3, zich al voor de achtste finales in Rome. De Duitser versloeg de Argentijnse qualifier Sebastian Báez met 7-6 (6) en 6-3. Báez was in de eerste ronde nog te sterk voor de Nederlandse Tallon Griekspoor, maar de mondiale nummer 37 kon tegen Zverev niet voor een stunt zorgen.

Zverev neemt het in de derde ronde op tegen de Australiër Alex de Minaur, de mondiale nummer 22. Hij versloeg de Amerikaan Tommy Paul met 7-5 6-4. De Duitse Zverev won het toernooi in Rome in 2017 al eens. Ook in 2018 stond Zverev in de finale, maar die verloor hij destijds van Rafael Nadal. Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Coco Gauff

Bij de vrouwen plaatste de Amerikaanse Coco Gauff zich woensdagmiddag voor de achtste finales in Rome. De mondiale nummer 15 versloeg haar landgenote Madison Brengle: 6-2 6-4. Karolina Pliskova, die in 2019 het masterstoernooi van Rome op haar naam schreef, verloor van de Zwitserse Jil Tiechmann en is uitgeschakeld. Het werd 6-2, 4-6, 6-4 voor Tiechmann. Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 8 uit Belarus, plaatste zich ook voor de achtste finales in Rome. Zij versloeg de Chinese Shuai Zhang (6-2, 6-0).