Titelverdediger Monfils dringt door tot kwartfinales

Zeeuws Sportgala Vader en Terpstra sportman en sportvrouw van het jaar

21:44 GOES – Milan Vader is donderdagavond in Goes uitgeroepen tot ‘Zeeuws sportman van het jaar’. In 2019 werd de Middelburgse mountainbiker derde op het Europees kampioenschap en plaatste hij zich voor de Olympische Spelen. Anne Terpstra maakte er een compleet mountainbikefeestje van: zij werd ‘Zeeuws sportvrouw van het jaar’ vanwege haar wereldbekeroverwinning in Andorra, haar nummer één-positie op de wereldranglijst en kwalificatie voor Tokio.