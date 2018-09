Titelverdediger Gojowczyk al klaar in Metz

De Meeuwen: acceptgiro in plaats van wedstrijd­pre­mie

19:30 ZOUTELANDE - Het kampioenschap van De Meeuwen kwam vorig seizoen min of meer uit de lucht vallen. ,,Tijdens de drie seizoenen ervoor bungelden we namelijk onderaan in de tweede klasse", herinnert voorzitter Piet Lampert zich. ,,Afgelopen jaar begonnen we opeens vaak te winnen. Niemand had dat zo zien aankomen. Nu moet de ploeg het maar proberen op een hoger niveau, ondersteund door de rest van de vereniging."