Titelverdediger Dimitrov strandt vroegtijdig in Cincinnati

Mobach ziet 'ploegge­noot' winnen in openings­rit Tour de l'Avenir

18:20 ELVEN - In de openingsrit van de Tour de l'Avenir kwam Jarno Mobach vrijdag als 55ste over de meet. De wielrenner uit Philippine, die in de Franse rittenkoers deel uitmaakt van de Nederlandse selectie, zag de overwinning naar Max Kanter gaan. De 20-jarige Duitser, bij het opleidingsteam van Sunweb ploeggenoot van Mobach, was de sterkste in de massasprint.