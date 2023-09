Titelverdediger Carlos Alcaraz staat eerste set af op US Open, Novak Djokovic met pijn en moeite naar vierde ronde

Met videoNovak Djokovic heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. In de avondwedstrijd die tot 01.30 uur in de nacht duurde, kwam de als tweede geplaatste Serviër met twee sets achter tegen zijn landgenoot Laslo Djere, maar won uiteindelijk na ruim 3,5 uur tennis in vijf sets 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3. Titelverdediger Carlos Alcaraz stond in zijn partij tegen Daniel Evans zijn eerste set van het toernooi af, maar zegevierde wel: 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

In de derde set namen de krachten bij Djere, nummer 38 van de wereld, duidelijk af en kon hij niet meer mee in het tempo en solide spel van Djokovic. De 23-voudig grandslamwinnaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Kroaat Borna Gojo, de nummer 105 van de wereldranglijst.

Carlos Alcaraz

De als 25ste geplaatste Evans had in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitgeschakeld. Tegen de 20-jarige Spanjaard Alcaraz, nummer één van de wereld, verloor de 33-jarige Brit zijn eerste twee opslagbeurten en was daarmee kansloos in de eerste set. In de tweede set brak Evans meteen de service van Alcaraz, maar de Spanjaard kwam terug door vier games op rij te winnen en ook de set.



Evans pakte in de derde set een break. Op 5-4 kon hij voor de set serveren, maar Alcaraz gaf zich niet gewonnen. Op het vijfde setpoint was het toch raak voor de Brit, die als eerste speler in deze US Open een set won van Alcaraz. In de vierde set had de Spaanse nummer éé van de wereldranglijst aan een break genoeg. Na ruim drie uur benutte hij op 5-3 zijn eerste matchpoint.



Alcaraz neemt het in de vierde ronde op tegen Matteo Arnaldi. De Italiaan schakelde in drie sets de Brit Cameron Norrie uit: 6-3, 6-4, 6-3.



Demi Schuurs uitgeschakeld

Demi Schuurs is in het vrouwendubbeltoernooi uitgeschakeld op de US Open. De 30-jarige dubbelspecialiste trok zich met dubbelpartner Desirae Krawczyk terug voor haar partij in de tweede ronde tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en Victoria Azarenka uit Belarus. Het duo maakte niet bekend waarom ze niet in actie kwamen.

Schuurs en Krawczyk waren in New York als vierde geplaatst. Het duo bereikte vorige maand nog de finale van het toernooi van Montreal.

Matwé Middelkoop strandde in de tweede ronde van het mannendubbel. Middelkoop verloor met de Kroaat Mate Pavic van de Amerikanen Vasil Kirkov en Denis Kudla: 6-3, 4-6, 6-4.

Stunt van Cirstea

De Roemeense tennisster Sorana Cirstea heeft in de derde ronde van de US Open de als vierde geplaatste Elena Rybakina uitgeschakeld. Cirstea won in drie sets van de voor Kazachstan uitkomende voormalig Russische: 6-3, 6-7 (6), 6-4. Het is de eerste keer dat ze zich in New York voor de vierde ronde heeft geplaatst.

Ook Coco Gauff had het lastig in haar partij uit de derde ronde. Maar de 19-jarige Amerikaanse, een van de favorieten voor de titel, knokte zich voorbij de Belgische Elise Mertens: 3-6, 6-3, 6-0. Gauff treft in de achtste finales de 14 jaar oudere Deense Caroline Wozniacki, die op haar eerste grandslamtoernooi in 3,5 jaar te sterk was voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 4-6, 6-3, 6-1.

