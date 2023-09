Titelverdediger Carlos Alcaraz overtuigend naar kwartfinales US Open, Jean-Julien Rojer sneuvelt

Tim van den Broeke bevestigt met histori­sche Kustloop opnieuw dat hij helemaal terug is

Voor aanvang van de Kustloop in Vrouwenpolder was de Vlissingse atleet Tim van den Broeke nog voorzichtig. ,,Eens even kijken waar ik sta’’, zei hij. Na afloop was die onzekerheid volledig verdwenen en wist hij het zeker: ,,Ik ga de Kustmarathon lopen!’’