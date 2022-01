Titelhoudster Osaka lijkt op weg terug met eenvoudig zege in Melbourne

Naomi Osaka in shock over situatie rond spoorloze Chinese tenniscol­le­ga Peng

Naomi Osaka zegt in ‘shock’ te zijn over de situatie rond haar Chinese collega Peng Shuai. Van haar is niets meer vernomen sinds ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik beschuldigde.

