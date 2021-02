Titelhoudster Kenin uitgeschakeld, Barty wel naar derde ronde

Vier Zeeuwse tips (en een extraatje) om de lege uurtjes tóch met sport te vullen

10 februari VLISSINGEN - Gaat er dit seizoen door de amateursporters nog in competitieverband gespeeld worden? Wie nu naar de laag ijs en sneeuw op de sportvelden kijkt, of aan de avondklok en andere maatregelen denkt, zal ‘nee’ antwoorden. Met de lockdown zijn we nog wel even zoet, maar we moeten wel zorgen dat we niet te moedeloos worden. Gelukkig kunnen we wel naar sportgerelateerde zaken kijken en luisteren.