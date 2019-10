Titelhouder Djokovic overtuigt ook in Sjanghai

Voorzitter Lewedorpse Boys na incident: ‘Dit past niet bij ons clubje’

8 oktober LEWEDORP - De toeschouwer die zaterdag na afloop van het duel tussen Lewedorpse Boys en VCK (2-2) een klap uitdeelde aan scheidsrechter Jan de Vos, is door de thuisclub geschorst. ,,Wij distantiëren ons volledig van wat er is gebeurd en spreken onze afschuw er over uit’’, reageert Peter Vermeulen, voorzitter van Lewedorpse Boys. ,,Dit is Lewedorpse Boys niet, hier herkennen we ons clubje totaal niet in.’’