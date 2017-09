Titel voor duo Hingis/Murray op US Open

Column Docu’s

8 september Shinji Ono loopt met de handen in zijn zakken richting een restaurant. Door de sepiakleur lijken het beelden uit vervlogen tijden, maar ze zijn nog geen jaar oud. Binnen krijgt de Japanner een microfoon opgespeld door een landgenote. Hij glimlacht. Het volgende shot is van zijn presentatie in de Kuip, in de zomer van 2001. Shinji Ono staat zij aan zij met Pierre van Hooijdonk, die een kop groter is dan Ono. Ze zwaaien naar het publiek in de Kuip. Ono lacht, steeds is er die glimlach.