Titel in Bogotá voor 17-jarige Amanda Anisimova

Sharma nam na winst van de eerste set een break voorsprong in de tweede, maar ze gaf de partij toch nog uit handen. Anisimova bereikte vorig jaar als qualifier in Hiroshima al de finale van het WTA-toernooi. De Amerikaanse tiener moest daarin buigen voor Su-wei Hsieh uit Taiwan. Bij haar tweede finale op het hoogste niveau was het wel raak.



Bibiane Schoofs strandde in Bogotá in de tweede ronde. De 30-jarige Gelderse was vanuit de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Schoofs vloog eruit tegen Sara Errani uit Italië.