Tim van Rijthoven verlaat Wimbledon met 220.000 euro op zak

Tim van Rijthoven heeft op Wimbledon net zoveel prijzengeld verdiend als in zijn hele carrière voor zijn vertrek naar Londen. De nummer 104 van de wereld hield aan het grandslamtoernooi 190.000 pond, omgerekend ruim 220.000 euro, over. Hij verloor in de vierde ronde in vier sets van Novak Djokovic

De 25-jarige Van Rijthoven, toegelaten met een wildcard, sloeg de afgelopen jaren - tot Wimbledon - in totaal zo’n 290.000 euro bij elkaar. Daarbij zijn echter ook de verdiensten in het dubbelspel meegerekend. Vorige maand verdiende de nummer drie van Nederland 98.580 euro met zijn titel in Rosmalen.

Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Dat besluit hebben tennisbonden ATP en WTA genomen naar aanleiding van de beslissing van Wimbledon om de Russische en Belarussische tennissers te weren.

Wanneer er wel punten waren toegekend op Wimbledon, dan had Van Rijthoven na het toernooi vermoedelijk net buiten de top-70 gestaan. Van Rijthoven staat momenteel virtueel wel in de mondiale top-100. Hij bezet de 99ste plek.

Nu naar Newport

Van Rijthoven gaat zijn grasseizoen verlengen in het Amerikaanse Newport. Vermoedelijk wordt de mondiale nummer 104 nog toegevoegd aan het hoofdschema van het toernooi in de Verenigde Staten, dat over ruim een week begint. Hij is vooralsnog eerste reserve.



In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. Dat was de enige titel voor de voormalig nummer 72 van de wereld.

Voor Van Rijthoven staat de komende weken plaatsing voor de US Open op het spel. ,,Doordat Tim zo ver is gekomen op Wimbledon heeft hij volgende week geen mogelijkheid punten te pakken, terwijl zijn concurrenten dat wel kunnen. Daarom zijn de komende weken in de Verenigde Staten van belang”, zei Luca Cozzi, de manager van Van Rijthoven. De US Open begint op 29 augustus.

Volledig scherm Tim van Rijthoven. © AFP