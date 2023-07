Tim van Rijthoven ondergaat toch operatie aan elleboog: ‘Heb er mijn hele carrière al veel last van’

De 26-jarige Van Rijthoven brak vorig jaar door met de verrassende eindzege in het grastoernooi van Rosmalen en wist daarna de vierde ronde te bereiken van Wimbledon. Daarna viel hij ver terug door blessureleed.



,,Een paar dagen geleden hebben we besloten om mijn rechter elleboogband te opereren. Ik heb er gedurende mijn hele carrière veel last van gehad en we hebben geprobeerd het te verhelpen door allerlei behandelingen te doen, maar zonder echt succes”, schrijft Van Rijthoven, die door de fysieke tegenslag dit jaar nog maar weinig speelde. Hij moest ook afzeggen voor Rosmalen.

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat deze operatie me zal helpen om weer terug te komen op het niveau waarop ik was en voor meer te vechten. Dank aan alle specialisten en artsen voor het voltooien van een succesvolle operatie.”

Van Rijthoven stond vorig jaar op de rand van de top 100 van de wereldranglijst, maar is door de blessureperikelen afgezakt naar de 395ste positie.

Gijs Brouwer niet naar kwartfinale in Newport

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de kwartfinales van het toernooi van Newport (Verenigde Staten) te bereiken. De Nederlander verloor in de tweede ronde in twee sets van Kevin Anderson uit Zuid-Afrika: 3-6, 6-7 (6).

Brouwer was in de eerste ronde wel te sterk voor de Australiër Max Purcell: 6-4, 6-1. Daarvoor strandde hij in de eerste ronde van Wimbledon. De Duitser Alexander Zverev was daar in drie sets te sterk voor hem.

De 37-jarige Anderson nam vorig jaar afscheid als prof, maar viert in Newport zijn rentree. Hij verloor een finale op Wimbledon en ging ook onderuit in een eindstrijd van de US Open. Anderson won zeven keer een toernooi en reikte tot de vijfde plaats op de wereldranglijst.

Arantxa Rus naar US Open

Arantxa Rus is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen de Australian Open en speelde in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon. De 32-jarige Rus is bezig aan een sterke periode. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en Contrexeville in Frankrijk. Op het laatste toernooi versloeg ze de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, voormalig finaliste op Roland Garros, in de finale.

Rus is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu. De beste Nederlandse tennisster is vanaf afgelopen maandag de nummer 62 van de wereld. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61. De opgeleefde Rus strandde wel al in de eerste ronde van het toernooi van Palermo. Ze verloor in drie sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. De grand slam in New York begint op 28 augustus..

Ook qualifier Eva Vedder wist niet door te stoten op Sicilië. De 23-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Emma Navarro uit de VS, de nummer 57 van de wereld: 7-6 (5), 6-1.

