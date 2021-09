Tieners Fernandez en Raducanu in finale US Open

De US Open krijgt zaterdag een bijzondere finale met twee tieners die hun eerste grandslamfinale spelen: de 18-jarige Britse Emma Raducanu en de 19-jarige Canadese Layla Fernandez. Raducanu is zelfs de eerste qualifier ooit die in de finale van een grand slam staat en ook de jongste finaliste sinds Maria Sjarapova in 2004 op 17-jarige leeftijd Wimbledon won.

De jonge Britse speelde in de halve finale van het toernooi in New York de Griekse Maria Sakkari weg in twee sets: 6-1 6-4. Fernandez rekende in de andere halve finale af met de als tweede geplaatste favoriete Arina Sabalenka uit Belarus. De finale is zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) in het Arthur Ashe Stadium van Flushing Meadows.

Raducanu, de nummer 150 van de wereld, maakte dit jaar al de nodig indruk met het bereiken van de vierde ronde van Wimbledon, maar in New York verbaasde ze iedereen met haar dominante tennis. Vanuit het kwalificatietoernooi rukte ze op naar het hoofdtoernooi en ook daarin bleef ze maar winnen, telkens in twee sets.

Volledig scherm Emma Raducanu. © AP

Ook de Griekse Sakkari, de nummer 18 van de wereld, was niet opgewassen tegen de Britse. In het begin van de eerste set werkte Raducanu zeven breakpoints weg, nam een voorsprong van 5-0 om vervolgens met 6-1 het eerste bedrijf naar zich toe te trekken. In de tweede set bood Sakkari wel wat meer tegenstand, maar ze bleef de meeste fouten maken en liet zich aftroeven door de vastberaden Raducanu, die de set won met 6-4.

,,Eerlijk gezegd, de tijd hier is voorbij gevlogen. Ik leefde van partij tot partij en voor je het weet sta je drie weken later in de finale van een grand slam. Ik kan het nog amper bevatten”, zei Raducanu na de partij.

Volledig scherm Leylah Fernandez. © EPA

Fernandez had het wel wat moeilijker met Sabalenka, maar de nummer 73 van de wereld blaakte van het zelfvertrouwen. De Canadese had op weg naar de halve finale ook al afgerekend met titelverdediger Naomi Osaka, drievoudig grandslamwinnares Angelique Kerber en de als vijfde geplaatste Elina Svitolina.

Sabalenka begon weliswaar furieus aan de partij en stond in no-time met 3-0 voor, maar Fernandez herpakte zich snel en wist terug te komen in de set. De tiebreak won ze met 7-3. Sabalenka, die sterk leunde op haar service, wist wel de tweede set te pakken, maar in de derde en beslissende bezweek ze onder de druk. Bij een achterstand van 5-4 wierp ze Fernandez de partij in de schoot met twee dubbele fouten en een afzwaaier.

,,Niets is onmogelijk”, zei Fernandez na de partij. ,,Dat is ook wat mijn vader me altijd zei. Er zijn geen grenzen aan mijn mogelijkheden. Elke dag werk ik er keihard aan om beter te worden en ik kan nu wel zeggen dat ik best wel goed werk heb verricht om mijn droom te verwezenlijken.”

Volledig scherm Leylah Fernandez schreeuwt het uit van vreugde na haar zege op Aryna Sabalenka in de halve finale van de US Open. © AP