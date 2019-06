Tiener Vondrousova eerste kwartfinalist in Parijs

De tiener verkeert in Parijs in bloedvorm. Vanochtend walste ze in nog geen uur over de Letse nummer 12 van de wereld heen. Vondrousova verloor in Parijs nog geen set.



De mondiale nummer 38 stond bij een grandslamtoernooi nog niet eerder bij de laatste acht. Dat lukte haar wel bij de grote toernooien van Indian Wells en Miami. In Istanbul bereikte Vondrousova dit jaar de eindstrijd. Daarin verloor ze van Petra Martic. De Kroatische is mogelijk de volgende opponente van Vondrousova in Parijs.