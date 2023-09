Tiener Coco Gauff overklast Jelena Ostapenko en staat voor eerst in halve finales US Open

Het kleine Zeeland spreekt in het openwater­zwem­men een aardig woordje mee: ‘Niet overal hechten ze er zoveel waarde aan als wij’

In Zeeland geniet het openwaterzwemmen meer populariteit dan in andere waterrijke provincies. ,,Zoiets als de Zeelandbeker, een eigen competitie, hebben ze nergens anders meer”, vertelde John Bonte, de hoofdtrainer bij DZK, zondag tijdens de Kanaalrace in Vlissingen. ,,Bovendien staan onze zwemmers hoog in de landelijke klassementen. Daar ben ik best trots op. Waar een kleine provincie groot in kan zijn.”