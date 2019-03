Tiener Andreescu ontsnapt aan aftocht in Miami

Memphis: Die hattrick bewaar ik voor de volgende keer

21 maart Met twee doelpunten en twee assists was Memphis Depay de grote man bij Oranje, maar toch baalde de aanvaller van Olympique Lyon ook een beetje. Depay had in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0) dolgraag zijn eerste hattrick in het Nederlands elftal gemaakt. ,,Hij was er bijna, ik had die derde treffer ook kunnen maken. Maar ik bewaar ‘m wel voor de volgende keer’', zei de nummer 10 van Oranje lachend bij de NOS.