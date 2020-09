Thiem zonder problemen langs Nagal op US Open

Schuurs naar tweede ronde dubbelspel US Open

20:07 Dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. Schuurs was samen met haar Tsjechische partner Kveta Peschke met 6-2 7-6 (6) te sterk voor de Canadese Sharon Fichman en Darija Jurak uit Kroatië.